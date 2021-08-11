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ألمانيا تعتقل بريطانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

ألمانيا تعتقل بريطانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت النيابة العامة الألمانية، اليوم، عن اعتقال مواطن بريطاني يعمل في سفارة بلاده في برلين بتهمة التجسس لصالح روسيا.

العالم- أوروبا

وذكرت نيابة الدولة في ألمانيا في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن المعتقل مشتبه فيه بتسليم وثائق إلى الاستخبارات الروسية مقابل مبلغ مالي غير محدد، مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن عملية الاعتقال نفذت أمس نتيجة لتحقيق مشترك أجرته السلطات الألمانية والبريطانية.

وكشفت النيابة أن المعتقل يدعى ديفيد إس. (دون الكشف عن اسمه الكامل)، وفتش المحققون مقر إقامته ومكان عمله، ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام قاضي تحقيق في وقت لاحق من اليوم.

وأعلنت الخارجية الألمانية أنها تأخذ هذه القضية على محمل الجد وتتابع عن كثب التحقيق الجاري، مشددة على أن التجسس في أراضي ألمانيا على دولة حليفة لها يمثل "أمرا غير مقبول".

بدورها، أكدت شرطة المملكة المتحدة صحة الأنباء عن اعتقال مواطن بريطاني في ألمانيا ضمن إطار تحقيق مشترك بين الدولتين بتهمة ممارسة أنشطة استخباراتية، مشيرة إلى أن الموقوف يبلغ من العمر 57 عاما.

ولم تعلق روسيا بعد على هذه القضية.

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