الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

إحباط
الأربعاء ١١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، يوم الأربعاء، إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية خلال شهر محرم الحرام في العاصمة بغداد.

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية نوعية قامت بها مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/لواء 55 فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الإرهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ أسلحة يستخدمه الإرهابيون في داعش".

وأضافت، أن "القوة عثرت على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يطيح بارهابي خطط لتنفيذ عملية تفجير في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

السيد نصر الله: على جمهور المقاومة التحصين مقابل الحرب النفسية المعادية

تعرف على آراء وزير الخارجية الإيراني المقترح

وزير الدفاع الأرمني: علاقاتنا مع روسيا ترقى إلى مستوى غير مسبوق 

الجزائر.. مشروع قانون يقضي بسجن مفتعلي الحرائق 30 عاما

أذربيجان تتهم أرمينيا بخرق الاتفاقات بشأن قره باغ