إحباط "مخطط إرهابي" لاستهداف المجالس الحسينية في بغداد

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية نوعية قامت بها مديرية الأمن والانضباط بالتعاون مع استخبارات وأمن قيادة عمليات بغداد والفوج الثاني/لواء 55 فرقة 17 في الجيش العراقي وبدلالة الإرهابي المعتقل الذي يعمل ضمن ولاية العراق قاطع جنوب بغداد، وبعد التحقيق والمتابعة الدقيقة استطاعت المديرية تحديد مخبأ أسلحة يستخدمه الإرهابيون في داعش".

وأضافت، أن "القوة عثرت على أحزمة ناسفة وعبوة لاصقة في منطقة الزيدان غربي العاصمة بغداد، حيث كان الدواعش يرومون استخدامها ضد المجالس الحسينية خلال أيام شهر محرم الحرام".