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الدبابير جزء من نظام بيئي سليم

الدبابير جزء من نظام بيئي سليم
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

يكثر وجود الدبابير في أواخر الصيف. ويعد وجودها مزعجا للغاية للكثيرين. لكن في الحقيقة، هي جزء لا يتجزأ من نظام بيئي سليم، بحسب ناديا ميشلر وهي متخصصة في الحيوانات البرية في منظمة «بيتا» للرفق بالحيوان.

العالم - منوعات

وأوضحت ميشلر أن الدبابير تسرع من عملية التحلل للأشجار القديمة وتنظم بشكل طبيعي القراد والذباب والناموس وتلقح النباتات مثل النحل. وفي حين أن الكثيرين يكرهونها فجميعنا يحتاج لها.

لا تحتاج الدبابير سوى إلى البروتين خلال تربية يرقاتها. ولكن في أواخر الصيف تبدأ على نحو خاص ودؤوب في البحث عن السكر وهو السبب في أنها تبدأ في الظهور في الحفلات التي تقام في حديقة المنزل أو الأماكن المفتوحة. ولكن هناك طرقا لإبقاء الدبابير بعيدة بوسيلة صديقة للحيوان.

وتقول ميشلر إن وضع صحن من الفاكهة المختمرة على مسافة آمنة، على سبيل المثال، سوف يشتت تلك الحشرات. والعنب بصفة خاصة ملائم للغاية لجذب الدبابير.

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