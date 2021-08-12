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سفارة روسيا تدعو الخارجية الأمريكية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في بلادها

سفارة روسيا تدعو الخارجية الأمريكية إلى الاهتمام بحقوق الإنسان في بلادها
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قالت السفارة الروسية في واشنطن، ردا على انتقادات أمريكية لموسكو، إنه يتوجب على واشنطن إيلاء المزيد من الاهتمام بمشكلة انتهاكات حقوق الإنسان بداخلها.

العالم - روسيا

وأضافت السفارة في تغريدة على تويتر: "يواصل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، انتقاد روسيا لانتهاكها حقوق الإنسان، لكن في ذات الوقت حان الأوان لأن تنتبه الولايات المتحدة للوضع في بلادها".

وكدليل على ذلك، استندت السفارة إلى موقع الخارجية الروسية، حيث تم نشر تقرير "حول وضع حقوق الإنسان في بلدان معينة"، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال برايس إن واشنطن على علم بالاتهامات الجديدة الموجهة ضد أليكسي نافالني، وتراقب الوضع عن كثب.

يوم الأربعاء، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أن التهمة وجهت ضد نافالني بإنشاء منظمة تتطاول على حقوق المواطنين. ومن المعروف أن العقوبة القصوى بموجب هذه المادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي، تصل إلى ثلاث سنوات في السجن. وتتعلق التهمة الجديدة بالدعوات العلنية للمشاركة في احتجاجات غير مرخصة في يناير 2021.

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