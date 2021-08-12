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مصدر: طالبان استولت على مناطق في تارينكوت دون مقاومة

مصدر: طالبان استولت على مناطق في تارينكوت دون مقاومة
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في إدارة تارينكوت، إن عناصر طالبان سيطروا على معظم أحياء هذه المدينة التي تعتبر المركز الإداري لولاية أوروزغان بجنوب أفغانستان.

العالم - افغانستان

وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي"، أن معظم هذه المناطق استسلمت أمام طالبان بدون أي مقاومة.

وذكر أن القتال يجري حاليا، للسيطرة على مقر قيادة الشرطة المحلية.

ونوه المصدر بأن الجيش الأفغاني، تمكن الليلة الماضية من تحرير مساحة كبيرة على بعد كيلومترين من تارينكوت.

في 6 أغسطس أعلنت طالبان، أنها استولت على مدينة زارانج، عاصمة ولاية نمروز في جنوب غرب أفغانستان، لتصبح بذلك أول مركز إقليمي في البلاد تسيطر عليه الحركة منذ عام 2016.

بعد ذلك، ذكرت طالبان أنها احتلت المراكز الإدارية لثماني ولايات أخرى من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، بما في ذلك مدينة قندوز، على بعد 60 كيلومترا من أقرب معبر حدودي مع طاجيكستان.

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