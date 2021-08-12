زمن إنتصارات المقاومة على كيان الإحتلال

العالم - انقلاب الصورة

ويسلط برنامج"انقلاب الصورة" الضوء على ما قاله الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله:"ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات"، إلا أن العدو الاسرائيلي يحاول أن يلعب بالنار عبر استهدافه للأراضي اللبنانية حيث وصل للعمق اللبناني محاولا تغيير قواعد الإشتباك لكن المقاومة ردت الصاع صاعين، عندما ردت بعشرات الصواريخ على الاعتداءات الاسرائيلية منذ أيام قليلة.



ويناقش البرنامج موضوع نهج المقاومة العصي على فهم الاسرائيليين، حيث ظهر نفتالي بينيت قائلا بوجود صحوة في لبنان، وراهن على الانقسامات في الداخل اللبناني وتحرك العديد من المواطنين ضد حزب الله والتدخل الايراني في الدولة زاعما أنه في خضم الازمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان تورّط ايران وحزب الله مواطنين لبنان في جبهة المواجهة مع "اسرائيل".

وكان قد أكّد رئيس أركان قيادة الجبهة الشمالية السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي العميد آشر بن لولو، أنّ "تجربته تدلّ على أن صواريخ حزب الله لن تصدأ بل ستصبح على مدى السنوات المقبلة ذات مدىً أبعد وأدقّ".

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