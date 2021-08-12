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الرئيس الأسد يستقبل الرباع معن أسعد

الرئيس الأسد يستقبل الرباع معن أسعد
الخميس ١٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، الرباع معن أسعد تقديراً لما حققه في أولمبياد طوكيو وحصوله على الميدالية البرونزية في رياضة رفع الأثقال، كما استقبل مدربه قيس أسعد ورئيس اتحاد رفع الأثقال حسنين الشيخ، وهنأهم بهذا الإنجاز وتمنى لهم النجاح في الاستحقاقات الرياضية القادمة.

العالم - سوريا

وأشار الرئيس الأسد إلى أنه وعلى الرغم من عدم تمكن بقية الرياضيين المشاركين ضمن البعثة السورية في أولمبياد طوكيو من إحراز الميداليات إلا أن وصولهم إلى الأولمبياد ومشاركتهم بحد ذاتها كانت مشرفة لهم ولجميع السوريين نظراً لظروف الحرب والحصار وضعف الإمكانيات موضحاً أن هذه المشاركة تشكل تجربة غنية لأنها أتاحت لهم الاحتكاك والمنافسة مع رياضيين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد الرئيس الأسد أن البطل معن أسعد وأمثاله من الشباب والشابات المفعمين بروح التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات في جميع المجالات هم أمل سوريا والأساس المتين لبناء مستقبل أفضل للوطن.

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