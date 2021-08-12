إغلاق مؤقت للقنصلية العامة الإيرانية في مزار الشريف

العالم- ايران

واصدرت القنصلية العامة الإيرانية في مزار شريف بيانا اليوم (الخميس)، اعلنت فيه عن ذلك.

ويصرح البيان، ان اغلاق القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مزارشريف، جاء عقب تصاعد الصراع في المناطق الشمالية من أفغانستان واحتمال حدوث بعض حالات انعدام الأمن بمدينة مزار الشريف، مضيفا ان القنصلية العامة بهذه المدينة قررت الانتقال مؤقتًا إلى كابول لمواصلة مهامها.

وأكد البيان: "من الواضح أنه بمجرد أن يصبح الوضع أكثر استقرارا في مزارشريف، ستستأنف القنصلية العامة الإيرانية أنشطتها بهذه المدينة".

وللأسباب ذاتها، تم بالفعل اغلاق القنصلية العامة الإيرانية في مدينة هرات الأفغانية.

وكانت تعرضت القنصلية العامة الإيرانية في مزار الشريف لهجوم من قبل متطرفين عام 1998، مما أسفر عن استشهاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين.