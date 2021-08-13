أي انعكاسات لقرار المصرف المركزي في لبنان برفع الدعم عن المحروقات؟

العالم - ما رأيكم

ويضيف هؤلاء بأن مادة المازوت تدخل تفاصيل حياة اللبنانيين بشكل كامل من ناحية كلفة النقل والأفران والمستشفيات والمصانع وقرار رفع الدعم سيؤدي الى إشتعال الشارع وارتفاع الأسعار في كل شيء.

ويقول هؤلاء بأن حاكم مصرف لبنان يتمتع بصلاحيات واسعة حسب القانون اللبناني ومن ضمن هذه الصلاحيات هي التدخل في أسعار الصرف وعملية البيع والشراء ويضيفون بأن الإحتياط الإلزامي لمصرف لبنان اي ودائع الناس في المصارف وصل الى مستوى منخفض جداً حيث لا يحق لحاكم مصرف لبنان ان يتصرف به وهذا الأمر سيؤدي الى ردة فعل كبير في الشارع اللبناني.

من جانب آخر يقول اعلاميون لبنانيون أن قرار حاكم مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مفاجئاً للكثيريين لأننا سمعنا قبل فترة تحذيرات حاكم المصرف حول نفاذ كمية الاحتياطي ولا يستطيع ان يدعم اي شيء بحلول شهر حزيران او تموز.

ويضيف هؤلاء بانه لا يمكن ان نحمل حاكم مصرف لبنان كل المسؤولية لأنه لا توجد حكومة في لبنان وكل الذين لم يسهلوا تشكيل الحكومة هم مسؤولون عما وصل اليه لبنان اليوم في مسألة الدعم وغير الدعم.

ويعتبر هؤلاء بأن موضوع رفع الدعم هو قمة المشاكل التي يعشيها الشعب اللبناني وليس المشكلة الوحيدة لأن هناك سلسلة من المشاكل والكوارث هي التي اوصلت الشعب اللبناني الى الازمة التي يعيشها.

ويرفض هؤلاء ان تكون صلاحيات حاكم مصرف لبنان تشمل المس بودائع الناس في المصارف حيث أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اعتبر قرار حاكم مصرف لبنان بأنه قرار منفرد ويخالف قرار مجلس الوزراء وقرار مجلس النواب.

بدورهم يقول كتاب سياسيون قرار حاكم مصرف لبنان حول رفع الدعم عن المحروقات له خلفيات سياسية تهدف الى ضرب التقدم الذي حصل بين رئيس وزراء المكلف والرئيس اللبناني لتشكيل الحكومة.

ويضيف هؤلاء بأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يحمي المافيا وهو أداة تنفيذية للحصار الإقتصادي المفروض على لبنان وعلى الرئيس الجمهورية.

ويؤكد هؤلاء على أن اي حكومة في لبنان لا تستطيع ان تقوم بواجبها طالما هناك أزمة في المحروقات ويشيرون الى ان سلامة حمى تهريب الاموال الى الخارج وحمى المنظومة المصرفية من المحاسبة ولم يتخذ قراراً واحداً لمصلحة اللبنانيين ولمصلحة الشعب اللبناني.

ويصرح هؤلاء على أن رياض سلامة والسياسيين في لبنان يستخدمون القانون لتبرير قراراتهم ويضيفون بأن الضرورات تبيح اتخاذ اجراءات استثنائية من اجل تمرير هذا الوقت المتبقي لتشكيل الحكومة

ما رأيكم