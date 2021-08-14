حركة مغربية تدعو للإفراج عن ناشطة کشفت عن شبكات الاتجار بالبشر

واعتقلت جميلة الملقبة بـ"أم بألف رجل" بقرار من النيابة العامة بمراكش وأودعت السجن المحلي في الوداية مطلع الأسبوع الجاري، وأحيل ملفها إلى قاضي التحقيق، مع متابعة ابنها في حالة سراح بتهمة التصوير.

واعتبرت حركة "خميسة" أن "اعتقال جميلة سعدان انتقامي، بعدما كشفت عن شبكات الاتجار بالبشر"، وقالت إن "المتابعة هي ترهيب وتخويف لكل من فكر في فضح الفساد"، معربة عن تخوفها من تزايد المتابعات والاعتقالات بسبب حرية الرأي والتعبير، خصوصا إذا تعلق الأمر بملف من ملفات الفساد.

وطالبت "خميسة" السلطات المغربية بـ"إطلاق سراح السيدة جميلة سعدان وإسقاط المتابعة في حقها وفي حق ابنها، وفتح تحقيق نزيه فيما ورد على لسانها من وقائع وأحداث".

كما أكدت الحركة الحاجة إلى "عدم التساهل مع جرائم الاتجار بالبشر والدعارة، وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين"، ودعت إلى "حماية النساء الناجيات من الاتجار بالبشر والدعارة وكافة أشكال الاستغلال الجنسي، ووضع قوانين رادعة تجرم الدعارة والاستغلال الجنسي للنساء في وضعيات هشة، واحترام وحماية حرية التعبير والرأي".