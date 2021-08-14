شاهد..بدء العام الدارسي الجديد في اليمن مع استمرار الحصار

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وعلى الرغم من الصعوبات كانقطاع المرتبات وشحة طباعة الكتاب المدرسي بسبب نقص الخامات وتدهور الحالة المعيشية للأسر اليمنية.

الا ان العاملين في قطاع التعليم يؤكدون دور الاسهامات والمشاركة المجتمعية كمجالس الاباء ومبادرات بعض الجمعيات المحلية في دعم ومساندة المعلمين والطلبة ماديا ومعنويا في سبيل النهوض بالعلم والمعلم ومواجهة محاولات العدوان لكسر ارادة وعزيمة هذا القطاع الحيوي الهام والذي يخدم اكبر شريحة في المجتمع.

ومع بداية اول يوم في العام الدراسي الجديد شهدت المدارس بالعاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى اقبالا جيدا من الطلاب، وتشجيعا من الكادر التعليمي ومساندة من أولياء الأمور وسط حماس وتمسك بأهمية التحصيل العلمي خاصة في الظروف الاستثنائية والمرحلة الحساسة التي تمر بها اليمن خلال سبع سنوات.

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