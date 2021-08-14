مشاركة عسكريين من ايران والصين وروسيا في بطولة "فلاديفوستوك"

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس انه من المقرر أن يشارك عدد من القوات المسلحة الإيرانية في "بطولة فلاديفوستوك العسكرية الدولية" إلى جانب عسكريين من بعض الدول الأخرى ، بما في ذلك الصين وروسيا.

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) أن البارجة الصينية "جوانج يوان" ستنضم إلى البطولة العسكرية الدولية 2021 التي تقام في إيران وروسيا والصين. ومن المقرر أن تستعرض البارجة ، التي يبلغ قوام طاقمها 50 شخصا ، قدراتها القتالية الى جانب القوات المسلحة الايرانية والروسية والفنزويلية ودول أخرى.

وفي بطولة فلاديفوستوك ، يتم إطلاق النار على أهداف معادية افتراضية في البحر والقيام بعمليات إنقاذ بحرية. ومن المقرر ان تجري في إيران والصين ، مسابقات في مجال الغوص والدفاع الجوي .

وتمت دعوة الصين للمشاركة في البطولة منذ عام 2014 ، واستضافت الصين البطولة لأول مرة في عام 2017.

وتقام البطولة العسكرية الدولية "كأس البحر" مؤخرا كل عام في المياه الساحلية لجمهورية أذربيجان بمشاركة أربع دول مطلة على بحر قزوين (إيران وروسيا وكازاخستان وجمهورية أذربيجان). وتستضيف الجمهورية الإسلامية الايرانية هذه البطولة العسكرية الدولية لأول مرة هذا العام.