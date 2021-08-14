بانوراما.. مناقشة حكومة رئيسي في البرلمان وتداعيات ازمة الوقود في لبنان

العالم - بانوراما



في ملف بانوراما الاول بدأ مجلس الشورى الإسلامي في ايران مناقشة أهلية وبرامج المرشحين للوزارات في حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، وتباشر اللجان التخصصية في البرلمان دراسة برامج الوزراء المرشحين بمدة أسبوع وبعدها يدلي النواب بأصواتهم بمنح أو رفض الثقة للمرشحين خلال عملية تصويت علنية.



في ملف بانوراما الثاني يرزح لبنان على حافة بركان من غضب شعبي؛ بدأ يتفجر باحتجاجات في مختلف المناطق بعد الصدمة التي أحدثها قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة؛ برفع كامل الدعم عن المحروقات.. وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور وحالة الترقب للتداعيات الخطيرة؛ يرسل رئيس الجمهورية رسائل التطمين بشأن مسار تشكيل الحكومة التي ينتظر منها ان تكون على قدر المسؤولية في حلحلة الأزمات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.