البحرين: اعتقالات وتهديدات واعتداءات على المظاهر العاشورائية

العالم - البحرين

وانقسمت الانتهاكات إلى عدة أنواع

1- الاستدعاءات والاعتقالات:

يوم أمس الأول الجمعة اعتقل الشابان علي منصور الملاح ومحمد مهدي ضيف من منطقة كرزكان بسبب مشاركتهم في فعاليات عاشورائية، كما استدعي السبت حوالي 50 مواطناً من الأغلبية الشيعية لمركز شرطة مدينة حمد (دوار 17) للتحقيق على خلفية مشاركتهم في موكب عزاء انطلق في المنطقة.

وفي سياق متصل أفرجت السلطات عن الرادودين محمود القلاف وصالح سهوان بعد إجبارهما على دفع مبلغ مالي.

2- الاعتداء على المظاهر العاشورائية:

واصلت السلطات الأمنية لليوم الخامس على التوالي بمعية عاملين في البلدية حربها ضد مظاهر عاشوراء وأزالت وأتلفت العشرات من اللافتات والرايات الحسينية في منطقة المصلى، رأس الرمان، والماحوز وفق ما ذكر نشطاء.

3- الانتشار الأمني:

حركت الداخلية عشرات المركبات الأمنية (الدوريات) بمعية عدد من المدرعات، لتقف عند مداخل عدد من القرى الشيعية أثناء إقامة الفعاليات الدينية، وتم توثيق تواجدها عند مداخل وفي شوارع وأزقة العاصمة المنامة، النويدرات، المعامير، عالي، سماهيج وأبوصيبع.

4- قوات عسكرية بلباس مدني داخل القرى الشيعية:

في أحد الاستفزازات الأكثر شيوعاً، عمدت وزارة الداخلية على تسيير مركبات لقوات تابعة لها بلباس مدني، داخل القرى الشيعية، مهمتها مراقبة المعزين، تصويرهم، وفي بعض الأحيان ايقافهم وطلب هوياتهم.

وقد تم توثيق تواجدهم في شوارع العاصمة المنامة، المالكية، مقابة حيث قاموا فيها بإيقاف عشرات المواطنين واستجوابهم وتصوير هوياتهم الشخصية بالقرب من موقع انطلاق موكب العزاء، سماهيج حيث قاموا بتصوير موكب الزنجيل، باربار بالقرب من مأتم الشويخ تحديداً، السنابس حيث تم توقيف العشرات من المشاركين في مواكب العزاء وأخذ صور من هوياتهم الشخصية، وقالت شبكة رصد المتخصصة في رصد المداهمات والاعتقالات والتواجد الأمني إن السنابس كان لها النصيب الأعلى من الانتشار العسكري والملاحقات والتضييق على المشاركين في فعاليات عاشوراء منذ بداية الشهر الهجري.

5- تهديدات مباشرة:

أجرت الأجهزة الأمنية اتصالات مباشرة برؤساء مآتم منطقة المصلى، وقامت بتهديدهم باتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال إصرارهم على تسيير المواكب العزائية.

المصدر: مرآة البحرين