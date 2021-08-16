الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد..قراءة اسبوعية لاحداث المغرب العربي (الجزء الثاني)

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج المغاربية الاسبوعي الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت زيارة وزير خارجية الاحتلال للمغرب وتبعات الحرائق في عدد من الولايات في الجزائر، وتباين بشأن تقويم عامين من حكم الرئيس في موريتانيا والجدل حول التوقيفات والاقحامات الجبرية في تونس، وماذا وراء عرقلة توحيد الجيش في ليبيا.

العالم - المغاربية

في الجزائر تصدرت الحرائق في عدد من الولايات المشهد في الجزائر متسببة بسقوط عدد كبير من الضحايا بينهم عسكريون، في حين أكدت السلطات ان هذه الحرائق مفتعلة.

وفي تونس يتواصل الجدل بشأن المستجدات الاخيرة في البلاد ولاسيما بعد توقيف عدد من السياسين وفرض الاقامة الجبرية على الاخرين.

واما في المغرب، منعت السلطات تظاهرة ضد زيارة وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي للرباط، في زيارة الاولى من نوعها منذ 18 عاماً، وسط تأكيد على توافقاً لرفع التمثيل الدبلوماسي عبر فتح سفارتين.

وفي ليبيا، شهد هذا الاسبوع ذكرى تأسيس الجيش الليبي قبل 81 عاماً، وسط تساؤلات عن العوامل التي تعرقل توحيد المؤسسة العسكرية.

واخيرا في موريتانيا، تقويم متضارب لعامين من اداء الرئيس محمد ولد الغزواني في موريتانيا، بين من يرى ان الرئيس انجز الكثير خلال عامين من حكمه ومن يرى انه اخفق في تحقيق ماتعهده به خلال الحملة الانتخابية.

روابط ذات صلة

تونس.. 'الحشد الشعبي' بين التأييد والاعتراض

ليبيا.. ولادة متعسّرة للقاعدة الدستورية

إضراب وطني للممرضين بالمغرب، والسبب..

رئيس موريتانيا يتابع حادث اختطاف موريتانيين وصينيين مع رئيس مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير قطر يعلن حضوره 'قمة الجوار' في بغداد

في أول مباراة بعد رحيل ميسي.. برشلونة يسحق سوسيداد برباعية

شاهد.. اشتباك بين شبان جنين الفلسطينية وقوات الاحتلال فجر اليوم

بعد مقتل 23 شخصا.. نيجيريا تفرض حظر التجول وسط البلاد 

ثلاثة شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنين + فيديو

كيف يمكن للبشر زراعة المحاصيل على 'المريخ'؟