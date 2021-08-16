العراق يخطط لاستيراد 18 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا

العالم-العراق

وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "العراق اجرى تعاقدات واتفاقيات لاستيراد 33 مليون جرعة متنوعة المصادر ومن شركات رصينة لانتاج اللقاحات، وحاليا يجري العمل لتوسعة اعداد الجرعات باضافة 18 مليون جرعة اضافية، ليصل عدد اللقاحات الى 48 مليون جرعة، باستثناء ما استلم كمنح او هدايا من بعض الدول".

واوضح ان "معظم الدفعات التي تم التعاقد عليها ضمن اتفاقيات الوزارة من المؤمل ان تصل نهاية العام الحالي"، معربا عن امله بان تسهم الكميات المتسلمة من اللقاحات والتي سيتم تسلمها خلال الاسابيع المقبلة بتحقيق النسبة التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للبلدان في نهاية العام الحالي التي تقضي بتطعيم 60 % من الفئات المستهدفة من عمر 18 صعودا".

واشار الحلفي الى ان "الوزارة تسلمت شحنة جديدة من فايزر بلغت اكثر من 503 آلاف جرعة مقدمة من الحكومة الاميركية، وتم تسلم جرعة جديدة امس الاحد بواقع 400 ألف جرعة، ليصبح مجموع ما تم تجهيزه للمؤسسات الصحية اكثر من 900 ألف جرعة".

واكد ان "جميع اللقاحات مقرة ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومن مناشئ رصينة ومتوفرة في جميع المنافذ التلقيحية التي تشهد اقبالا كبيرا من قبل المواطنين".انتهى29/أ43