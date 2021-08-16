موسكو: روسيا جاهزة لمختلف التطورات في أفغانستان

العالم _ افغانستان

وقال كابولوف الذي يشغل أيضا منصب مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين: "إننا مبدئيا جاهزون لمختلف تطور الأحداث، لكننا ننطلق من تطور الأحداث ملائم بالنسبة لروسيا وحلفائها".

واشتدت حدة توتر الأوضاع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة بسبب هجوم حركة وطالبان على المدن الكبيرة. وأفادت وسائل إعلام أمس الأحد بسيطرة الحركة على جميع المعابر الحدودية في البلاد. وأعلنت الحركة في اليوم نفسه دخولها كابل ووضع السيطرة على القصر الرئاسي.

من جانبه أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه غادر أفغانستان "لمنع وقوع مجزرة". وقال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إن الحرب في أفغانستان انتهت وإن شكل الحكم في البلاد سيكون واضحا في القريب العاجل.