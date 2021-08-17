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العراق يُحدّد موعد شحنة الفيول الأولى الى لبنان

العراق يُحدّد موعد شحنة الفيول الأولى الى لبنان
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

اشارت "الاخبار" الى انه "بالرغم من التأخير في تنفيذ الاتفاق، إلا أن وزارة الطاقة اللبنانية تؤكد أن وصول أول باخرة فيول عراقي لن يتأخر عن الأسبوع الأول من أيلول".

العالم_لبنان

وفي التفاصيل، أبلغت شركة "سومو" العراقية وزارة الطاقة أن الشحنة الأولى ستكون جاهزة بين 3 و5 أيلول، وستحمل 83 ألف طن من الفيول الأسود. وعملياً، فإن تحديد الموعد كان الخطوة الأخيرة المنتظرة، بعد موافقة الجانبين اللبناني والعراقي على ثلاثة طلبات لشركات عالمية أبدت رغبتها في المشاركة في المناقصات، علماً بأن شركتين أخريين عادتا وقدّمتا طلباً للمشاركة.
وإذا صدقت مصادر الوزارة، فإن إطلاق المناقصة سيجري بين اليوم وغداً، بحيث يعمد من تقدم بالعرض الأفضل للحصول على الفيول العراقي بدلاً من الفيول المطلوب لمؤسسة كهرباء لبنان. وبحسب المعلومات، ففي حال تشكيل الحكومة سينصب الجهد الفعلي على زيادة إنتاج كهرباء لبنان، علماً بأن المؤسسة لا تزال تلتزم بإنتاج 800 ميغاواط، في إطار ال​سياسة​ الاحترازية التي تعتمدها. لكن هذا المعدل الذي يؤمن ما بين 3 و6 ساعات من التغذية، حتى لو حلّت مسألة السيطرة على بعض المحطات، لن يكون كافياً للحد من الحاجة الهائلة إلى المازوت.

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