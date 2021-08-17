الصحة العراقية تعلن خطتها لزيارة العاشر من محرم

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وقال مدير مركز العمليات وطب الطوارئ فاضل عكلة الربيعي في بيان، إن”الوزارة أعدت خطة طوارئ طبية خاصة بمناسبة الزيارة المليونية في العاشر من محرم الحرام في كربلاء المقدسة ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الصحة وكالة الدكتور هاني موسى العقابي” وفقا لـ العهد نيوز.

وأضاف أن”هناك خطة طبية خاصة لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والطبية والعلاجية وتغطية الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة بالفرق والمفارز الطبية بمناسبة تأدية زيارة عاشوراء الأليمة , لتقديم أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية للزائرين وضمان الاستعدادات القصوى لمواجهة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وتابع أن”الخطة تضمنت تشكيل غرفة عمليات وتنسيق مشترك بين وزارة الصحة ووزارتي الدفاع والداخلية لتبادل المعلومات وتسهيل مهمة الفرق الطبية والصحية وحركة سيارات الاسعاف لنقل الحالات الطارئة أثناء فترة الزيارة والاتصال المستمر بدائرة صحة كربلاء ودوائر الصحة المعنية لمتابعة الموقف ولتأمين الاحتياجات اللازمة”.

وأشار الى أن”قسم الاسعاف الفوري قام بارسال سيارات اسعاف لاسناد الجهد الطبي لدائرة صحة كربلاء وطريق الزوار فيها قبل موعد الزيارة ونشر المفارز الطبية على طريق الزائرين وتهيئة وفتح مفارز ثابتة ومتحركة للزائرين الذين سيتوجهون الى مرقد الإمام الحسين ( عليه السلام)”.

وأكد أن”الوزارة قامت بتوفير كافة الادوية المنقذة للحياة وتجهيز المؤسسات الصحية بها وتوفير المستلزمات الضرورية كما تم تشــكيل فـرق صحـية لمـتابعة الإجراءات الوقائية المتخذة وتوعية الزائرين لاتباع الإجراءات الصحية بهذا الخصوص والتنسيق والتعاون مع الهيئات والمكاتب الدينية والمواكب بضرورة الالتزام بالإرشادات والتوجيهات الصحية التي تؤمن سلامتهم من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الماء والغذاء وتكثيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا،مبيناً أن”الوزارة ستقوم بمتابعة دقيقة للأحداث أولا بأول لضمان سلامة الزائرين “.