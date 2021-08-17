الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطات هايتي تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1941 شخصا

سلطات هايتي تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1941 شخصا
الثلاثاء ١٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت سلطات هايتي أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد يوم السبت، ارتفع إلى 1941 شخصا.

العالم-الامريكيتان

وأشارت أجهزة الدفاع المدني يوم الثلاثاء إلى أن عدد المصابين بلغ أكثر من 9 آلاف شخص، وأن أعمال البحث والإغاثة لا تزال مستمرة.

وحسب معطيات السلطات دمر الزلزال أكثر من 100 ألف مبنى بشكل كامل أو جزئي.

وتأثرت عمليات الإغاثة يوم الثلاثاء بالظروف الجوية السيئة، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في بعض المناطق، وقطع إمدادات الأغذية ومياه الشرب عن العديد من المنكوبين الذين فقدوا مساكنهم بنتيجة الزلزال.

يذكر أن زلزالا بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر ضرب هايتي يوم السبت.

وكانت بؤرته على بعد 125 كلم عن العاصمة بورت أو برانس، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا  

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطات هايتي تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1941 شخصا

استهداف أرتال تابعة للتحالف الامريكي في أربع محافظات عراقية

قائد عسكري أمريكي: مطار كابل آمن حاليا

طيران الاحتلال يقصف محافظة القنيطرة في سوريا

السيد نصرالله: ما يجري في لبنان هدفه اذلال الشعب اللبناني والمقاومة

ما هو سر الطريقة الغامضة التي انسحبت فيها أمريكا من أفغانستان؟!