قناة أفغانية تؤكد استقرار أشرف غني مع أسرته في أبوظبي

العالم - الإمارات

وقالت قناة "كابل نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء: إن "الرئيس السابق أشرف غني استقر في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات ، بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام".

وأضافت القناة في خبرها الذي قالت إنه "حصري": "قيل في البداية إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عُمان، لكن مصدراً أخبر كابل نيوز بأنه يقيم في أبوظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

بدوره قال حساب على "تويتر" يعرف نفسه على أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي، الثلاثاء، إن الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني موجود في الإمارات.

وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، 15 أغسطس الجاري، وذلك قبل وقت قصير من دخول "طالبان" القصر الرئاسي وإعلان بسط سيطرتها على أفغانستان.