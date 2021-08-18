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في أول ظهور له بعد مغادرته البلاد.. أشرف غني: لم ابع افغانستان

في أول ظهور له بعد مغادرته البلاد.. أشرف غني: لم ابع افغانستان
الأربعاء ١٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، في أول ظهور تلفزيوني له بعد خروجه من العاصمة كابول، قررت ألا أكون سببا في إراقة الدماء في العاصمة و لم أبع أفغانستان ولم أهرب وهناك من أبلغني أن رأس الحاكم مطلوب

العالم- أفغانستان

وأضاف غني: أجبرت على الخروج من كابل وكان هناك من يبحث عني كنت في القصر عندما أخبرني الحراس بأن هناك ما يشبه الانقلاب بعد دخول طالبان العاصمة.

و أكد أنه لم أكن أملك سوى بعض الكتب وأخرجتها معي و غادرت أفغانستان كما غادرها الملا عمر قبل 20 عاما و

خرجت من البلاد ولم أكن أملك سوى عمامتي وأحذيتي.

واليوم الاربعاء أكدت الخارجية الإماراتية استقبالها الرئيس الأفغاني "أشرف غني" وعائلته في الإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء الأمارات عن الوزارة أن "دولة الإمارات استقبلت الرئيس أشرف غني وأسرته في البلاد وذلك لاعتبارات إنسانية".

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رسميا .. أشرف غني وأسرته في الإمارات

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