هزيمة امريكا في افغانستان

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مهما قيل عن اسباب الانسحاب الامريكي من افغانستان، ومهما تعددت هذه الاسباب، ومهما اختلف المراقبون حولها، تبقى الهزيمة الامريكية واحدة، ومهما قيل عن تعمد امريكا في إبراز ما حصل في المطار بهدف الترويج لبعض الافكار، او ما قيل عن اتفاق بينها وبين طالبان، او ما قيل عكس ذلك، فهي اراء لا تتعدى التحليل السياسي، ولكن الشىء الوحيد الذي يمكن الجزم به الان، وبغض النظر عن حقيقة ما جرى، هو ان امريكا تعرضت لنكسة غير مسبوقة سياسيا وعسكريا واخلاقيا، منذ حرب فيتنام، وان سمعتها كدولة "عظمى" تلطخت بالوحل.

عدد لا يحصى من المسؤولين الأمريكيين من البنتاغون ووزارة الخارجية في أربع إدارات أمريكية قاموا بتقديم توقعات وردية أو على الأقل غير واقعية لما يحدث في أفغانستان، لكن النتيجة كانت هزيمة مذلة.

اما في فلسطين، قررت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، تجميد إخلاء ثلاث عائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت مطلع العام الجاري إخلاء العائلات الثلاث لمنازلها في الخامس من آب/أغسطس الجاري لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وفي الشأن البحريني واصلت الجهات الحكومية في البحرين هذا العام ايضا استهدافها لفعاليات ومظاهر عاشوراء بشتى الطرق والوسائل، وهذه المرة استخدمت ورقة كورونا والفريق الطبي، لمزيد من التضييق على الأغلبية الشيعية في البلاد، إذ قررت وفق قرار صادر من الفريق الطبي الانتقال إلى المرحلة البرتقالية فقط في يومي التاسع والعاشر من شهر محرم، ما يعني اقتصار الحضور في المآتم على ثلاثين شخصاً فقط، على أن تعود البلاد إلى المرحلة الصفراء بعد يوم العاشر، في توظيف صريح لإجراءات مكافحة كورونا للتقييد على المراسم العاشورائية .

وفي العراق شهدت مدينة كربلاء المقدسة توافد الاف الزوار لاحياء مراسم عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام في العاشر من محرم الحرام عام واحد وستين للهجرة.

وتشهد كربلاء المقدسة في كل عام زيارة حاشدة لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر من شهر محرم الحرام، حيث يقصدها الزائرون من كل بلدان العالم ومن مختلف المحافظات العراقية الا أن جائحة كورونا منعت الزوار من خارج البلاد من المشاركة في احياء هذه المناسبة.

اما في لبنان أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته بمناسبة عاشوراء أن سفينة ايرانية محملة بالمحروقات ستبحر خلال الساعات القليلة المقبلة باتجاه السواحل اللبنانية، محذرا الأميركيين والإسرائيليين من مغبة المساس بالناقلة الإيرانية، وقال إن السفينة بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية ستصبح أرضا لبنانية.