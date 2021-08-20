سفينة الوعد الصادق في طريقها الى لبنان.. خطة فك الحصار قد بدأت

السيد نصر الله في خطابه من على منبر الامام الحسين (عليه السلام)، أعلن ان السفينة الأولى المحملة بالمشتقات النفطية، والتي ستنطلق من إيران، “أنجزت كل أعمالها، وستبحر خلال ساعات”، مؤكداً أن “هذه السفينة ستتبعها سفينة أخرى وسفن أخرى والمسألة ليست مسألة سفينة واحدة”. ولفت سيد المقاومة إلى أنه “أعطينا الأولوية في السفينة الأولى لمادة المازوت لأنها اولوية قصوى وترتبط بحياة الناس”.

وحذر سيد المقاومة الأميركيين والإسرائيليين من مغبة المساس بالناقلة الإيرانية، وقال إن السفينة بمجرد إبحارها من السواحل الإيرانية ستصبح أرضا لبنانية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي اثر تصريحات السيد نصر الله وتصدرت وسوم #لبيك_يا_نصرالله و #سفينه_الوعد_الصادق ووصلت الى الترند الاول في لبنان.

"الشيخ صالح فياض" غرد قائلا: "خطوة السفينة هي جزء بسيط من التوجه شرقا .. فكيف لو اعقبتها بقية الاجزاء من التوجه شرقا ..صينيا ..وروسيا ..وهنديا ..الخ.. لفاضت واستفاضت الخيرات على لبنان . #سفينة_الوعد_الصادق #لبيك_يا_نصرالله".

"ام علي وزهراء" سخرت من السفيرة الامريكية في لبنان وقالت: "#قيصر ينهار و #نحنا_ما_مننهار #سفينة_الوعد_الصادق #لا_نحاصر"

"Ahmad Darir" قال: "وطلع صوت #سفينة_الوعد_الصادق أقوى من صوت طيران وصواريخ #العدو_الصهيوني لهيك ما سمع شي #راعي_الصهاينه"

حساب "mk samouri" غرد قائلا: "#سفينة_الوعد_الصادق السفينة ارض لبنانية معادلة حقوق وسيادة وطنية عليهم ان يعلم الذين في الداخل والخارج الذي لم تستطيع أخذه في القوة لن تستطيع أخذه في الحصار وان ادواتكم الفاسدة من المحتكرين أعجز من.ان يواجه لن نسمح في إذلال شعبنا قالها الأمين العام وكان قضاء مقضيا".

"saba"قالت: بسم الله مسراها ومرساها #سفينة_الوعد_الصادق .. دعواتكم #واحسيناه

"SalehSaleh" قال: "المعادلة الجديد التي سيرسمها السيد نصرالله بخصوص ناقلات النفط، بتمنعوا عنا ناقلات النفط منمع عنكم ناقلات النفط. وساعر ٥ من الإشارة تفهم. #سفينة_الوعد_الصادق".

"Ali Assidi"

انتهت مرحلة الدفاع و بدأت مرحلة كسر العظم #دام_ظلّك #سفينة_الوعد_الصادق #لبيك_يا_نصرالله #حزب_الله

MJawad" قال: قطعة من الأراضي اللبنانية تتجه خلال ساعات إلى حضن وطنها لبنان

" مَصدَر مُقَرّب جدّاً" قال:

خطة فك الحصار قد بدأت

"المستشار قاسم حدرج" سخر من الكيان الاسرائيلي قائلا: "*بعد تهديد سماحته لاسرائيل بالتعرض للسفينة القادمة، الطائرات الاستطلاعية الاسرائيلية وأقمارها الصناعية تواكب السفينة لإبلاغ الحزب عن أي خطر ممكن ان تتعرض له.* #لبيك_يا_نصرالله"