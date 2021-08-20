رئيس بعثة اليونيفيل: التحليق الاسرائيلي فوق لبنان خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان

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و قال كول اليوم الجمعة في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية خرق للقرار 1701 وسيادة لبنان، داعيا ​الجيش الإسرائيلي​ مرة أخرى إلى الكف عن مثل هذه الأعمال التي تقوض جهود اليونيفيل لاحتواء التوترات وبناء الثقة بين السكان المحليين.

جاء موقف المسؤول الاممي بعد ما شهدت سماء لبنان خلال الساعات الأخير تحليق كثيف للطيران الصهيوني و جرى خلالها اطلاق صواريخ من الطائرات المعادية من الاجواء اللبنانية و استهداف مواقع في سوريا.

وقدم لبنان شكوى عاجلة الى الامم المتحدة و طالب المنظمة الدولية الى ضرورة ردع الكيان الصهيوني عن القيام بهذة الخروقات.