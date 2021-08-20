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إسبانيا.. مخاوف من وفاة أكثر من 50 شخصا جراء غرق قارب مهاجرين في الأطلسي

إسبانيا.. مخاوف من وفاة أكثر من 50 شخصا جراء غرق قارب مهاجرين في الأطلسي
الجمعة ٢٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الإسبانية أن هناك مخاوف من وفاة 52 شخصا جراء غرق قارب مهاجرين كان متوجها إلى إسبانيا انطلاقا من سواحل إفريقيا.

العالم _ أوروبا

وأكدت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الجمعة أن امرأة تم إنقاذها في المحيط الأطلسي تعد الناجية الوحيدة من القارب الذي غادر إفريقيا قبل أسبوع وكان على متنه 53 شخصا.

وأوضحت خدمة الإنقاذ البحري أن سفينة تجارية أبلغت أجهزة الطوارئ الإسبانية أمس بعثورها على القارب المطاطي المنكوب على بعد 255 كلم جنوبي جزر الكناري.

وتشبثت المرأة الناجية بحطام القارب، وعثر بالقرب منها على جثتي اثنين آخرين من ركاب القارب.

وأكدت المرأة أن القارب المنكوب انطلق من الصحراء الغربية وركابها كانوا من ساحل العاج.

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