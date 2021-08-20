شاهد.. امتداد الاحتجاجات ضد طالبان ودعوات لتشكيل جبهة موحدة في بانجشير

العالم - افغانستان



بعد ايام من سيطرتها المفاجئة على العاصمة الافغانية كابول ومفاصل الحكم في البلاد، تدعو جماعة طالبان أئمة المساجد إلى الحث على الوحدة، وذلك مع امتداد الاحتجاجات ضدها إلى مزيد من المدن بما فيها العاصمة كابول.

في مدينة اسد اباد تحدى محتجون أفغان جماعة طالبان برفعهم العلم الوطني في الشوارع في ذكرى استقلال أفغانستان وقبل ذلك شهدت مدينة جلال اباد ايضا مسيرات مناهضة لطالبان فيما رد مقاتلو الجماعة باطلاق النار على المحتجين ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.

معارضة حكم طالبان لم تقتصر على المسيرات والاحتجاجات، وادي بنج شير الذي كان عصيا على حكم طالبان في بداية القرن الجاري يشهد مرة اخرى تجمع طائع معارضي طالبان لتشكيل جبهة موحدة بقيادة نجل القائد الأفغاني الراحل احمد مسعود ونائب الرئيس أمر الله صالح الذي اعلن نفسه رئيسا حسب دستور البلاد في ظل هروب اشرف غني واعلن القادة المتحصنون في وادي بنج شير أن قيادات وجنودا من الجيش الافغاني انضموا الى صفوفهم.

أما على الساحة الدولية، حثت مجموعة دول السبع طالبان على تأمين ممر آمن للأشخاص الذين يحاولون مغادرة كابول. حيث شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مباحثات هاتفية مع كلّ من الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على ضرورة أن يكون هناك "تعاون دولي وثيق" بشأن الأزمة في أفغانستان.

كما شددت الصين على إنه لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يسمح باستخدام أفغانستان ميدانا لمعركة جيوسياسية. مؤكدة أن الوضع في

أفغانستان لا يزال مضطربا يلفه الغموض.

يأتي ذلك فيما تتواصلُ عمليةُ إجلاءِ الدبلوماسيين الأجانب والمتعاونين الأفغان من مطار كابول، فحلف شمال الاطلسي قام بعملية اجلاء من مطار كابول، فيما أعلنت الولاياتُ المتحدة أنها أجْلَتْ أفراد عائلات مواطنين أمريكيين ومتقدمون للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر.