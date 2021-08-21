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شاهد: سفينة الوعد الصادق، سفينة النجاة للشعب اللبناني

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة يحيى غدار ان سفينة المحروقات الايرانية المرسلة الى لبنان بأنها سفينة نجاة للشعب اللبناني وتحمل رسالة الى اعداء لبنان والشعب اللبناني.

العالم - خاص بالعالم

وقال غدار في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان قرار ارسال سفينة المحروقات من ايران الى لبنان اتخذ من قبل ولكن كانت هناك اجراءات معينة على المستوى اللوجستي والامني كان يجب ان تنفذ لذا اخذت بعض الوقت والجميع كان ينتظر انطلاقها بفارغ الصبر بسبب الحالة التي وصل اليها لبنان من عدم توفر المحروقات.

واضاف: ان اميركا والكيان الغاصب من خلال عملائهم في لبنان عبر تخزين وتهريب واحتكار المحروقات في لبنان اوصلوا لبنان الى هذه الحالة من الانفجار.

واوضح غدار ان سفينة المحروقات الايرانية و بتوقيتها في يوم عاشوراء هي سفينة نجاة وتحمل رسالة من حزب الله الى اعداء لبنان وادواتهم في لبنان وللشعب اللبناني بانه لن نسكت بعد الان وكما قررنا بالرد على آخر اعتداء صهيوني على لبنان سيكون اي اعتداء على السفينة باعتبارها ارض لبنانية حسب قانون البحار عندما تبحر باخرة حاملة مواد الى بلد هي تعتبر من هذا البلد، سنرد عليه.

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شاهد: سفينة الوعد الصادق، سفينة النجاة للشعب اللبناني

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