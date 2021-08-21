السعودية لا تسمح لهؤلاء العراقيين بأداء مناسك العمرة!!

العالم - العراق

وأكد وليد جواد صاحب إحدى شركات الحج والعمرة في تصريح صحفي، على صدق المعلومات التي تم تداولها بما يتعلق بحرمان العراقيين ممن لقح بـ"سينوفارم" الصيني من أداء مناسك العمرة.

وقال جواد، إن "اللقاحات المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية أربعة لقاحات (فايزر، أسترازنيكا، موديرنا، جانسن) وتم رفض الكثير من طلبات تأشيرة دخول العمرة للعراقيين ممن لقح اللقاح الصيني، وذلك لاسباب عدة منها تصديق الشهادة من السفارة السعودية.

وأضاف، أنه "لا وجود لحلول تفاوضية او اجراء آخر لادخال المواطنين العراقيين الى المملكة العربية السعودية ممن اعتمد اللقاح الصيني، مثل أخذ مسحة للاطمئنان، لذا نعتذر عن استقبال أي مواطن لاداء مناسك العمرة ممن لقح باللقاح الصيني أو ممن لم تنقض المدة المحددة للقاح 15 يوماً على أخذ الجرعة الثانية من فايزر واسترازنيكا".

وأشار جواد إلى "إعادة المملكة لـ17 شخصا ممن أخذوا اللقاح (استرازنيكا وفايزر) بنفس الطائرة بسبب عدم اكتمال المدة والتي لم يمض عليها 12 يوماً، ونطالب الجهات ذات العلاقة بالتدخل وايجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تؤثر في المواطنين".

وأكد مدير إعلام وعلاقات هيئة الحج والعمرة جمال البدري، أن "جميع اللقاحات المستوردة من قبل وزارة الصحة العراقية فعالة ومعتمدة في الكثير من الدول، ولكن وزارة الحج والعمرة السعودية تطبق قرارات وزارة الصحة السعودية التي لا تعتمد اللقاح الصيني، علما أن سائر الدول الخليجية تلقت جرعات من هذا اللقاح.

مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة الدكتور رياض الحلفي لم يعلق على الموضوع، وعلل ذلك بأنه "قرار عائد للشأن السعودي"، مبيناً أن "الكثير من الدول تعتمد على اللقاح الصيني وله فعالية كاللقاحات الاخرى".