بالفيديو..مفاجأة عيد ميلاد بحروف برايل من الشوكولاتة

العالم - منوعات

وكانت مؤلفة الأغاني والملحنة الكفيفة برفقة صديق في مطعم الشيف الشهير جينو دي أكامبو، عندما كتب الطاقم عبارة «عيد ميلاد سعيد» بطريقة رموز برايل على طبق، ووضعوه أمامها مع تهنئتها بالمناسبة السعيدة، بحسب «ديلي ميل» البريطانية.

وحصد مقطع فيديو صوره صديق ناتالي ونشرته المغنية عبر حسابها الذي يتابعه أكثر من 43 ألف معجب على تطبيق تيك توك، ملايين المشاهدات وعلامات الإعجاب والتعليقات التي أثنت على اللفتة البارعة من المطعم.

وكتبت المغنية في تعليقها على المفاجأة السعيدة: «إلى كامل طاقم العمل في مطعم الشيف دي أكامبو، لقد أسعدتموني في الليلة الماضية حتى البكاء بدموع الفرح، أشكركم على المضي لأبعد مما أتخيل لمنحي الشعور بالحب في عيد ميلادي».

ويُظهر مقطع الفيديو لحظة تقديم طاقم الخدمة طبق التهنئة على طاولة ناتالي وتهنئتها بيومها الخاص، ثم تحريك صديقها أصابعها على رموز الكتابة البارزة بالشوكولاتة المذابة.

وفي ذهول واضح قالت المغنية عندنا أدركت معنى العبارة: «هل تمزح معي؟ يا إلهي، أنتم مدهشون يا رفاق، هذا جنون، شكراً جزيلاً».

ويُظهر الفيديو أيضاً ملامح السعادة على وجوه موظفي المطعم، وسرورهم بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته المفاجأة.

وتأثر العديد من متابعي ناتالي على مواقع التواصل بمقطع الفيديو، وتوالت تعليقاتهم حول اللحظات المؤثرة، من بينها تعليق الشيف دي أكامبو نفسه، الذي كتب: «عيد ميلاد سعيد يا بيلا، سعداء للغاية بقضائك وقتاً ممتعاً معنا».

وجاء في أحد تعليقات مستخدمي إنستغرام أن هذه اللفتة تمنح الشعور بالدفء والدهشة بمعرفة وجود هذا القدر من اللطف مع كل الجنون الذي يشهده عالمنا اليوم.