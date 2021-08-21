السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ثبات ايراني علی المواقف النووية وعودة اميركية لسياسة الخداع

السبت ٢١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

ترفض طهران أي شروط اميركية – اوروبية للعودة الی الاتفاق النووي مذكرة بأن ما لم يأخذه ترامب بالضغوط القصوی، لن يتمكن بايدن من انتزاعه باستمرار النهج ذاته.

العالم - انقلاب الصورة

وبدا واضحاً ان الولايات المتحدة تحاول العودة الی سياسة بث الكذب والاضاليل من اجل اقناع ايران بتقديم تنازلات في مجال برنامجها النووي.

وبعدما رفضت طهران علی صفقة جديدة في مفاوضات فيينا، تحاول ادارة بايدن رفع مستوی الضغوطات علی ايران لانتزاع تنازلات جديدة من ايران.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان الولايات المتحدة هي التي تركت الاتفاق النووي وفرضت الحظر علی ايران وحربها الاقتصادي سببت مشاكل للبلاد لذا لايحق لها التحدث بشأن محادثات فيينا، اميركا مجرمة ولايمكن لهذا الجرم أن يبقی دون عقاب وهم يعلمون أكثر من أي شخص أخر مدی الجدية التي خضنا فيها المحادثات، لكن اميركا لم تكن مستعدة للالتزام بتعهداتها وحين تلتزم واشنطن بتعهداتها يمكن التوصل الی الاتفاق".

موقف الدول الاوروبية أيضاً لم يختلف عن موقف الولايات المتحدة، فقد قال الرئيس الفرنسي ايمانوئل ماكرون وفي مشاورات هاتفية مع نظيره الايراني طالب بوضع حد ومن دون تأخير لكل الانشطة التي تنتهك الاتفاق النووي مع القوی الغربية ولكن ابراهيم رئيسي ربط عودة المفاوضات بتأمين حقوق الشعب الايراني وتحقيق مصالحه في اي مفاوضات مقبلة. الرئيس الجديد وفي أول تواصل له مع مسؤول غربي شدد علی ضرورة التزام الولايات المتحدة والدول الاوروبية بتعهداتها أولاً بموجب الاتفاق النووي.

روابط ذات صلة

اوليانوف يتحدث عن امكانية استئناف المفاوضات النووية قريبا

مندوبو إيران وروسيا في فيننا يبحثان الاتفاق النووي

شاهد: هكذا اسقطت ايران اعتبار اميركا في المنطقة

أوليانوف: محادثات فيينا ستستأنف حالما تصبح إيران جاهزة

الخارجية الايرانية: لم نترك محادثات فيينا أبدا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. التشكيلة الوزارية للرئيس رئيسي تصل البرلمان

مقتل أحد مسلحي (قسد) على يد الفصائل الشعبية بريف دير الزور الغربي

كندا تدرس قبول لاجئين أفغان وإندونيسيا تغلق بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان

شاهد: الإجلاء.. أكبر أزمة حالية تعيشها افغانستان

معهد صهيوني يكشف تفاصيل رسائل صهيونية الى بايدن بشأن بن سلمان

كيف تقوي مناعة طفلك لمواجهة متغيرات كورونا في7 خطوات؟