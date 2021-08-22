دراسة... أجزاء واسعة من لندن ستغرق تحت الماء بحلول 2030

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وقالت بحسب ما نشرت صحيفة "الميرور" البريطانية، إنه إذا فاضت ضفاف نهر التايمز، فإن العاصمة يمكن أن تغمرها المياه بسبب الفيضان، ووضعوا خريطة تكشف تلك المناطق بالتحديد.

كما تظهر البيانات، فإن معظم المناطق التي على طول النهر ستكون معرضة لخطر الفيضانات المنتظمة، وبحلول 2030 ستكون تحت الماء.

وبحسب الدراسة، فإن أجزاء من جنوب لندن أيضا بما في ذلك فولهام، وهامرسميث، وشيبيردز بوش وإيليفانت وكاسل وكامبرويل، ستطالها الفيضانات.

أما خارج العاصمة، فتتعرض مساحات واسعة من الساحل الشرقي، بالقرب من سكونثورب وهال وجريمسبي لتهديد من الفيضانات في السنوات العشر المقبلة.

