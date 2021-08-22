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شاهد: هاشتاغ سفينة الوعد الصادق ترندنغ في لبنان

الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

اعلن السيد نصرالله عن سفينة محملة بالوقود انطلقت من إيران باتجاه الشواطئ اللبنانية، ووجه رسالة مباشرة للاميركيين والاسرائيليين، محذرا اياهم من التعرض للسفينة لانها باتت تعتبر منذ اللحظة ارضا لبنانية.

العالم - هاشتاغ

وسجل هاشتاغ سفينة الوعد الصادق ترندنغ في لبنان بعد كلام السيد نصرالله، حيث جاء في حساب "صحيفة الديار" المعروفة حول هذا الموضوع:"الرهان على الخارج يسقط في أعماق البحار. والسفن الإيرانية آتية".

وكتب "نبيل العاملي"معلقاً: "قيل الكثير عن هذا القرار التاريخي: انه يشبه قرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس انه فضح أمريكا أمام العدو والصديق قد يكون كل هذا لكن كلها تصب لمصلحة عزة المؤمن".

وغرد محمد قاسم كاتباً: "لم ولن يقدّم الحزب نفسه بديلاً عن الدولة لا في العسكر ولا الإقتصاد، ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام معاناة اللبنانيين جميعاً جوعاً أو احتلالاً أو حصاراً وسيقوم بكل ما هو قادر عليه وضمن إمكانياته لا بل أكثر ربما إلى حين قيام الدولة بواجباتها".

وجاء في حساب "سنستف برسون" حول الموضوع:"صراخ وعويل ازلام امريكا بلبنان ليس فقط بسبب قرب وصول سفينة الوعد الصادق بل هو ايضا تفريغ لآلامهم الناتجة من تخلي سيدتهم امريكا عنهم، لذا متوقع منهم الكثير من الصراخ بالفترة القادمة".

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