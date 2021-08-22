قائد الحرس الثوري: نعمل بكل قوة لتحقيق اوامر قائد الثورة حول مكافحة كورونا

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد على هامش زيارته التفقدية لمستشفى "فاطمة الزهراء (س)" في مدينة كرمان جنوب شرق ايران: ان الهدف من الزيارة لهذه المحافظة هو تفقد كيفية مشاركة الحرس الثوري والتعبئة في موضوع ادارة مرض كورونا والسيطرة عليه بسبب تفشيه الواسع خاصة في محافظة كرمان حيث نواجه ارقاما عالية بهذا الصدد وبطبيعة الحال فان نسبة الوفيات واطئة مقارنة مع عدد الاصابات في ظل جهود الكوادر الطبية.

واضاف: ان هدفنا الاساس هو تحقيق اوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية الاخيرة ان شاء الله تعالى حول دخول التعبئة والحرس الثوري الى الساحة وتحقيق مشروع "الشهيد سليماني" (الخاص بمكافحة كورونا) بكل قوة وامكانية متاحة.

واشار الى تفقده محطات التطعيم باللقاح المضاد لكورونا وكذلك مستشفى الحرس الثوري في كرمان واضاف: ان هذه المحطات والمستشفى تقدم خدمات قيمة حيث ان هذه المستشفى خصصت 134 سريرا لمرضى كورونا اي اكثر من 70 بالمائة من اجمالي اسرة المستشفى.

وقال اللواء سلامي ان تاكيدنا وتوصيتنا المؤكدة هي استمرار مشاركة التعبئة والحرس الثوري التي كانت قائمة منذ بداية تفشي المرض مع جامعات العلوم الطبية والمراكز العلاجية والتطعيم في جميع انحاء البلاد خاصة القضايا المتعلقة بمشروع "الشهيد سليماني".

واعرب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية عن امله بالعبور من موجة المرض في ظل مشاركة وتعاون المواطنين والتعبئة والحرس الثوري والكوادر الطبية كي نصبح في مسار مقبول مع توسيع عملية التطعيم والتزام التوصيات الصحية.