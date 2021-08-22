ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

العالم_لبنان

و أعلنت المديرية العامة للنفط في ​وزارة الطاقة والمياه​ اللبنانية، في بيان، أنه إستنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، وإستنادا إلى الموافقة الإستثنائية من ​رئيس الجمهورية ​ ورئيس ​مجلس الوزراء​، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم ​مصرف لبنان ​ و​وزير الطاقة​ والمياه (صرف ​الدولار​ 8000 ليرة لشراء ​المحروقات​، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات إبتداءً من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:

- ​بنزين​ 98 أوكتان: 133200 ليرة.

- بنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة.

- المازوت: 101500 ليرة.

- ​قارورة غاز​ منزلي: 90400 ليرة.

على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية إستناداً إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021 .

العالم_لبنان

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