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ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان
الأحد ٢٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

مع استمرار أزمة المحروقات و الطوابير امام محطات البنزين ارتفعت سعر المحروقات في لبنان اليوم الأحد .

العالم_لبنان

و أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياهاللبنانية، في بيان، أنه إستنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، وإستنادا إلى الموافقة الإستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء​، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان و​وزير الطاقةوالمياه (صرف الدولار​ 8000 ليرة لشراء المحروقات​، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات إبتداءً من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:

- ​بنزين​ 98 أوكتان: 133200 ليرة.

- بنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة.

- المازوت: 101500 ليرة.

- ​قارورة غازمنزلي: 90400 ليرة.

على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية إستناداً إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021 .

العالم_لبنان

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