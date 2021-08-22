ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

العالم_لبنان
و أعلنت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، في بيان، أنه إستنادا إلى الإجتماع الذي جرى في بعبدا تاريخ 21/8/2020، وإستنادا إلى الموافقة الإستثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووزير الطاقة والمياه (صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات إبتداءً من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالتالي:
- بنزين 98 أوكتان: 133200 ليرة.
- بنزين 95 أوكتان: 129000 ليرة.
- المازوت: 101500 ليرة.
- قارورة غاز منزلي: 90400 ليرة.
على أن تبقى باقي اسعار المشتقات النفطية إستناداً إلى جدول تركيب الأسعار الذي صدر تاريخ 11/8/2021 .
العالم_لبنان
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