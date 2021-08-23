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شاهد.. باحث استراتيجي:نزاع المياه في المنطقة مفتعل للسيطرة على بعض الدول

الإثنين ٢٣ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال الباحث والكاتب في الشؤون الاستراتيجية علي حمية أنه ليس هناك أزمات مائية في المنطقة والعالم بل هناك نزاعات مفتعلة حيث بنيت سدود مسبقاً على نهري دجلة والفرات بمساعدة مالية أمريكية، فرنسية، كندية وإسرائيلية وهناك 67 شركة إسرائيلية تعمل على مشروع السدود في تركيا.

العالم - خاص العالم

وأضاف حمية خلال مشاركته في برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم الإخبارية بان نقص المياه في نهري الدجلة والفرات تراجع بنسبة 60% وكانت هناك نسبة التسحر عاليا سنويا بعشرات الهكتارات.

وتابع حمية بأن نهر النيل الابيض الذي ينبع هذا النهر من فيكتوريا وكذلك نهر النيل الازرق الذي يغذي 85% من النهر من مرتفعات اثيوبيا يشكلان مصدرا القوة للمصر الا ان اثيوبيا قامت ببناء سد النهضة لانتاج 6500 ميغاوات من الكهرباء وتسببت بازمة سياسية مع مصر والسودان.

وشدد حمية بأن هناك نزاع كبير على أنهار لبنان لأن المصير مصير وجودي مضيفاً بان افتعال الازمات بشأن المياه يأتي للتحكم على الدول التي فيها المياه.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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