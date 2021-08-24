هل سيعود حزب الليكود إذا أزيحت حكومة نفتالي بينيت؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، نوه معتصم سمارة انه من المبكر أن نصدر حكما بعودة بنيامين نتنياهو، لانه تبدو الحكومة الحالية مستقرة الى حد ما.

واعتبر سماره في ان الحكومة الحالية ذاهبة الى قرار الميزانية، مما يعطيها دفعة الى الامام، وفي أي وقت تكون الانتخابات واذا كان نتنياهو بزعامة الليكود سيكون هنالك حظوظا له للعودة الى الحكومة.

ويعيش كيان الاحتلال أزمة سياسية حقيقية، وتعيش حكومته هشاشة كبيرة في ظل محاولة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اشاعة جو من عدم الثقة بها وذلك وسط اتهامات لقادة الحكومة ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس، بالتقصير في غزة والانصياع لقادة المقاومة.

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