الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

هل سيعود حزب الليكود إذا أزيحت حكومة نفتالي بينيت؟

الثلاثاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أشار معتصم سمارة الباحث والخبير بالشأن الاسرائيلي، إلى أنه ستكون هنالك فرصة جيدة إذا استمر بنيامين نتنياهو، ولم يذهب الى السجن فاذا استمر نتنياهو بزعامة الحزب فانه ستكون له فرصة قوية في العودة .

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، نوه معتصم سمارة انه من المبكر أن نصدر حكما بعودة بنيامين نتنياهو، لانه تبدو الحكومة الحالية مستقرة الى حد ما.

واعتبر سماره في ان الحكومة الحالية ذاهبة الى قرار الميزانية، مما يعطيها دفعة الى الامام، وفي أي وقت تكون الانتخابات واذا كان نتنياهو بزعامة الليكود سيكون هنالك حظوظا له للعودة الى الحكومة.

ويعيش كيان الاحتلال أزمة سياسية حقيقية، وتعيش حكومته هشاشة كبيرة في ظل محاولة حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو اشاعة جو من عدم الثقة بها وذلك وسط اتهامات لقادة الحكومة ووزير حرب الاحتلال بيني غانتس، بالتقصير في غزة والانصياع لقادة المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الاحتلال يفرج عن النائب المقدسي أحمد عطون

هنية: القدس ستكون محور الارتكاز لتحقيق النصر الكبير

هل تستطيع اليونسكو رفع الاعتداءات الاسرائيلية عن الحرم الإبراهيمي؟

الجهاد: الحرائق لا تزال متلاحقة بالأقصى وسيف القدس لن يُغمد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تشييع جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي

كويتي يقتل والدة زوجته بعد مطاردة في الشارع

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 24-08-2021

تفاصيل القصف الصاروخي على أربيل

جيش الاحتلال يقرر تعزيز قواته على حدود قطاع غزة

مقاومة غزة تشعل الخلافات في كيان الاحتلال