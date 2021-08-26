كورونا: ارتفاع معدل التدخين بين الشباب أثناء الإغلاق في إنجلترا

فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم بأنهم مدخنون، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، بمقدار الربع، من 21.5 في المئة إلى 26.8 في المئة، وفقا لمنظمة أبحاث السرطان في بريطانيا.

ولا تفسر هذه البيانات سبب التغير، لكن الخبراء يعتقدون أن الكثيرين لجأوا إلى تدخين السجائر لمواجهة الضغط العصبي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أيضا معدلات احتساء المشروبات الكحولية بين البالغين من شتى الأعمار.

وجاءت نتائج الدراسة، التي نُشرت في مجلة "أديكشن"، من خلال استطلاعات شهرية، ضمت كل منها مئات الأشخاص، بشأن استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية.