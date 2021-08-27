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زيارة مفاجئة للرئيس الايراني لمحافظة خوزستان

زيارة مفاجئة للرئيس الايراني لمحافظة خوزستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي صباح اليوم الجمعة الى مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب)، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

العالم - ايران

وفيما ثمن الرئيس الايراني لدى وصوله مطار أهواز تضحيات أهالي خوزستان خلال الحرب التي فرضها نظام صدام ضد ايران، قال، أهالي خوزستان لهم حق كبير في رقبة الشعب الايراني فقد وظفوا كل امكانياتهم من أجل الدفاع عن البلاد.

واضاف، نتحمل المسؤولية تجاه كافة أبناء الشعب الايراني ولكن تتضاعف وتتعاظم مسؤوليتنا تجاه أهالي خوزستان، فالمشاكل التي يعاني منها اهالي خوزستان تؤلم الجميع، الأمر الذي يحملنا مسؤولية أكبر.

ويرافق رئيسي في زيارته لخوزستان عدد من أعضاء حكومته من بينهم وزراء الطاقة والداخلية والزراعة والصحة ورئيس منظمة التخطيط والميزانية.

واختيار رئيسي خوزستان أول محطة له في زياراته للمحافظات الايرانية بعد توليه السلطة، يؤكد الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لحل المشاكل التي يعاني منها الأهالي في المحافظة، وخاصة المشاكل المتعلقة بالمياه والكهرباء والخدمات الأخرى.

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