مجلس التعاون يدعو لمتابعة مخرجات مؤتمر الكويت

العالم - الکویت

وقال الحجرف في كلمته ضمن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، إن "علاقة دول مجلس التعاون مع العراق تأتي ضمن ثوابت، مؤكداً تطلع المجلس لتعزيز العلاقات مع العراق".



وأضاف، "تم الاتفاق على ربط شبكة الكهرباء في جنوب العراق مع شبكة دول مجلس التعاون ".



ودعا إلى "ضرورة متابعة مخرجات مؤتمر الكويت لاعادة اعمار المناطق المحررة في العراق"، مبيناً أنه "هناك علاقات استراتيجية بين العراق ومجلس التعاون".



وأشار إلى أن "دول المنطقة واجهت تحديات كبيرة وغير مسبوقة صحيا واقتصاديا وامنيا".



وشدد الحجرف، على "ضرورة تعزيز تعاون دول المنطقة لقطع يد الارهاب، مؤكداً على تعزيز جهود العراق في تحقيق الاستقرار واعادة الاعمار".