رامي الرمح الايراني "امان الله بابي" يفوز بفضية الالعاب الاولمبية للمعاقين 2020

العالم - ايران

واشار موفد "ارنا" الى هذا الحدث الرياضي الدولي، بان منافسات رمي الرمح الاولمبية للمعاقين 2020- فئة F۵۶ و F۵۷، بدات اليوم بمشاركة 12 لاعبا ومنهم الايراني "امان الله بابي".

وبحسب هذا التقرير، فقد سجل رامي الرمح الايراني 47.74 مترا في محاولته الاولى، و49.5 مترا في الثانية ليحطم الرقم القياسي العالمي.

وخلال الرمايتين الثالثة والرابعة، استطاع "بابي" ان يرفع الرقم القياسي العالمي الى 49.56 متر، لكنه اخفق بمقدار سانتيمتر واحد وصولا الى رقم 47.83 متر خلال محاولته الخامسة.

وبهذه النتيجة، فقد احزر رامي الرمح الايراني "امان الله بابي"، الميدالية الفضية ليقف بالمركز الثاني في سباقات رمي الرمح الاولمبية بطوكيو؛ تقدم عليه ممثل اذربيجان الذي سجل 51.42 مترا ليحصد الميدالية الذهبية، بينما حلّ اللاعب البرازيلي "سيسرو والديران" بالمركز الثالث بعد ان سجل 48.93 في هذه المنافسات.