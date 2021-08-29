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الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)

الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

زار رئيس مجلس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرقد الامامين موسى الكاظم ومحمد الجواد (عليهما السلام) في بغداد.

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، زارا في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام)".

واضاف، "والتقى رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة".

يشار الى ان الرئيس الفرنسي يزور بغداد حاليا بعد مشاركته في مؤتمر التعاون والشراكة الذي انطلق السبت بمشاركة 9 دول ومنظمات دولية.

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الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)

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