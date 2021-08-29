الكاظمي وماكرون يزوران مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)

العالم-العراق

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس وزراء العراق في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، والرئيس الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، زارا في وقت متأخر من مساء السبت، ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد (عليهما السلام)".

واضاف، "والتقى رئيس مجلس الوزراء والرئيس الفرنسي بالقائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة".

يشار الى ان الرئيس الفرنسي يزور بغداد حاليا بعد مشاركته في مؤتمر التعاون والشراكة الذي انطلق السبت بمشاركة 9 دول ومنظمات دولية.