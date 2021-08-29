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جمعية الوفاق البحرينية تشيد بقمة بغداد

جمعية الوفاق البحرينية تشيد بقمة بغداد
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

دعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين، إلى البناء على مخرجات قمة بغداد والعمل على نزع فتيل التوترات في المنطقة.

العالم - البحرين

الوفاق التي اعتبرت قمة بغداد «خطوة متقدمة في التأسيس لواقع جديد ومستقر في المنطقة»، أكدت حاجة المنطقة إلى مزيد من العمل من أجل بلورة رؤى مشتركة في الملفات المختلفة بما يحقق الاستقرار والتنمية والتقدم والشراكة على المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والمجتمعية».

وعبّرت الجمعية «عن أملها في أن تنجز هذه القمة تكتلاً متيناً يشكل قوة لدول المنطقة بشكل دائم ويساهم في تعزيز الاستقرار والتبادل والتكامل والتعاون والتنسيق على كل المستويات، وذلك كفيل بإعادة الاعتبار وتوفر ظروف القوة للجميع.»

وثّنت الوفاق «الدور العراقي الحيوي حكومة وشعباً في توفير بيئة التقريب والتلاقي بين دول المنطقة ومكوناتها المختلفة»

وتهدف قمة "بغداد التعاون والشراكة" التي انعقدت السبت في العاصمة العراقية، إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط والتأكيد على دور العراق كوسيط.

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