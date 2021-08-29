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الشرجبي: الأمم المتحدة تستثمر الازمة الانسانية في اليمن

الشرجبي: الأمم المتحدة تستثمر الازمة الانسانية في اليمن
الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

اتهم المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي، الأمم المتحدة باستثمار الأزمة الإنسانية في اليمن والعمل على إطالتها دون وضع أي حلول ملموسة للأزمة.

وقال الشرجبي في تصريح للمسيرة، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تدير الأزمة في اليمن فقط وليست بصدد إيجاد حلول جذرية، مضيفا أن الأمم المتحدة تتعامل مع اليمنيين كأرقام فقط في بياناتها وتقاريرها.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتحدث عن أزمة شحة المياه في اليمن، بينما تقوم اليونسيف بالتوقف عن تزويد محطات المياه والصرف الصحي بما تحتاجه.

ودعا الأمم المتحدة إلى التعامل مع ما يحصل في اليمن كصراع دولي وليس صراع داخلي، في حال ارادت حل الأزمة، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي الجديد مطلع على كل ما سبق وأن أمامه فرصه لإثبات جدية الأمم المتحدة في إيجاد حلول.

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