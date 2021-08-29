من استهدف قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" المشهد اليمني"، أشار محمد طاهر أنعم الى أن هذه الصراعات هي عبارة عن صراعات مالية اقتصادية حول سرقة الثروات النفطية حيث حاولت قوات الحكومة الشرعية العميلة للنظام السعودي، ان تحاصر القوات الاماراتية في منطقة بلحاف في ميناء بلحاف النفطي في محافظة شبوة على ساحل البحر قبل يومين، ما ادى الى تفاقم الاحداث والدخول في شيء من المواجهات البسيطة.

واضاف انعم انه اليوم تم ضرب الاحتفال العسكري في قاعدة العند الجوية، ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها، الا انه بتحليل اولي، نتوقع لهذه الضربة علاقة بالمشاكل بين هذين الطرفين العملين للخارج.

وكان قد إعترف مرتزقة العدوان السعودي على اليمن بمقتل 30 مرتزقا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في قصف تعرضت له قاعدة العند الجوية جنوبي اليمن، حيث تعرضت القاعدة لهجمات بواسطة طائرات مسيرة مسلحة وصواريخ بالستية، فيما أشارت مصادر طبية إلى أن عددا كبيرا من القتلى والجرحى وصلوا إلى المستشفيات المجاورة للقاعدة في محافظتي لحج وعدن.

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