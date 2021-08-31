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الاتحاد الأوروبي يتعهد بالمساعدة في إنجاح الانتخابات العراقية ومراقبتها

الاتحاد الأوروبي يتعهد بالمساعدة في إنجاح الانتخابات العراقية ومراقبتها
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تعهد الاتحاد الاوروبي، الاثنين، بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات التشريعية المزمع إقامتها في شهر تشرين الأول المقبل.

العالم-العراق

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن "الكاظمي استقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق مارتن هوث، بمناسبة انتهاء مهام عمله، وأكّد إيلاء العراق أهمية عالية لعلاقات التعاون والشراكة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".

من جانبه هنّأ السفير هوث العراق حكومة وشعباً، بالنجاح الذي شهده مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، عادّاً إياه خطوة مهمة لإبراز دور العراق الحضاري، وتوطيد سبل التعاون في المنطقة، وفقاً للبيان.

وجدّد السفير، "التزامات الاتحاد الأوروبي بمساعدة العراق في إنجاح الانتخابات"، مؤكداً أن "بعثة أوروبية ستشارك في مراقبة تنفيذها، وكذلك في تعضيد جهود الحكومة العراقية الساعية لأن تكون هذه الانتخابات ونتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي".

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