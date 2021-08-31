ما فائدة اجتماع عباس ببيني غانتس بالنسبة للشعب الفلسطيني؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، اشار ساري عرابي إلى أنه بالنظر الى ان السلطة لم تعد وعدا بالتحول الى دولة فلسطينية في الأصل، فالسلطة هي فكرة من أجل ان تتحول الى دولة في الاراضي الفلسطينية التي تم احتلالها عام ،1967 فالسلطة كفت عن ان تكون كذلك بطبيعة الحال.

واعتبر عرابي انه ثبت يقينا ان السلطة ستبقى هدفا بحد ذاته كمجرد ادارة محلية بلدية كمنا يريد الاحتلال الاسرائيلي ببعض الوظائف والمهمات الأمنية وان يكون لها دورا في تجميد الحالة الجماهيرية في الضفة الغربية من خلال بعض المشاريع الاقتصادية او بعض الرشى الاقتصادية.

وكانت قد إعتبرت الفصائل الفلسطينية اللقاء الذي عقده رئيس السلطة الفلسطينية مع وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس بالطعنة في خاصرة القضية الفلسطينية واعتبرت هذه الفصائل بان الاحتلال يحاول من خلال هذه اللقاءات ان يحول السلطة الى وكيل أمني له في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين عن مصدر مقرب من رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي نفتالي بينيت التأكيد أنه "ليست هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون هناك مثل هذه العملية"، وذلك غداة لقاء جمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله بالضفة الغربية.

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