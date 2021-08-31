الصحة الإيرانية: 643 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

العالم - إيران

وأضافت الصحة الإيرانية في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء حول آخر حصيلة تفشي فيروس كورونا في إيران، أن نتائج الفحوصات التي أجريت منذ يوم الأحد لغاية اليوم، سجلت 31 ألفا و319 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس الوبائي داخل البلاد إلى 4 ملايين و992 ألفا و63 شخصا.

كما أشار البيان إلى تعافي 4 ملايين و205 آلاف و927 شخصا من مرض كورونا أو مغادرتهم المستشفيات والمراكز العلاجية في أنحاء البلاد، لحد الآن.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الصحة أيضا، فقد بلغت كمية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في البلاد لغاية اليوم، وبما يشمل الجرعات الأولى والثانية، 27 مليونا و501 ألف و586 جرعة.