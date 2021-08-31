عملية التطعيم بلقاح كورونا ستتسارع في إيران

العالم - إيران

وأكد عين اللهي في تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اجتماع افتراضي بحضور رؤساء جامعات العلوم الطبية في البلاد بأن أي مريض مصاب بفيروس كورونا يجب ألا يخرج من المستشفى بلا علاج، وقال: إن جميع الإمكانيات يجب تعبئتها لإدارة المرض.

واعتبر إدارة مرض كورونا بأنها ليست مختصة بوزارة الصحة فقط، مؤكدا على تعبئة جميع الطاقات والإمكانيات من قبل المؤسسات والأجهزة الأخرى في البلاد لدعم وزارة الصحة من أجل السيطرة على المرض ومكافحته.

وصرح بأن السبيل الوحيد للسيطرة على المرض هو التطعيم، وأضاف: إن هذه التجربة قد ثبتت عالميا لذا فإن الحكومة تبذل جهودها من أجل تحقيق الحد الأقصى للتطعيم وندعو المواطنين للمواكبة والمساعدة في هذا المسار.

وأكد بأن عملية التطعيم في البلاد ستتسارع بالتزامن مع زيادة استيراد اللقاح من الخارج والإنتاج في الداخل، وأضاف: إننا نسعى من أجل توسيع هذا القطاع وبالتالي سنشهد في الأسبوع القادم توزيعا واسع النطاق للقاح في المحافظات.

وأضاف عين اللهي: إن الأدوية يجب توزيعها في الوقت اللازم والقدر الكافي حيث سيتم تشكيل لجان تقوم بالتخطيط في هذا الصدد كما ينبغي تشكيل لجان علمية في المحافظات لدراسة أسباب زيادة أعداد الوفيات.