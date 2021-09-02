بدء مبادرة تسليم السلاح وتسوية الاوضاع في درعا البلد

العالم - مراسلون

هذه الاجراءات جاءت بعد جملة من العراقيل تغلبت عليها الدولة السورية بعد الاجتماع الذي تم مؤخراً بين اللجنة الامنية والعسكرية بدرعا مع عدد من وجهاء المحافظة والذي نص علی تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين ووضع نقاط للجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية بأحياء درعا البلد، اضافة لاخراج رافضين للاتفاق واجراء عمليات تفتيش واعادة مؤسسات الدولة السورية لاحياء درعا البلد.

وتنفيذاً لخطوات خارطة الطريق دخلت اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة درعا الی حي الاربعين وسط درعا البلد وافتتحت مركزاً للتسوية شهداً اقبالاً لافتاً من قبل المسلحين والمطلوبين الذين بدأوا بتسليم سلاحهم وتسوية اوضاعهم بكل يسر وسهولة.

وقال أحد القادمين للمركز لقناة العالم:"بصراحة نحن في درعا البلد، سعداء للتوصل الی اتفاق يحقن الدماء. نحن في درعا البلد، منطقة جغرافية صغيرة لها خصوصيتها، لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام ونريد ان نعيش بسلام في هذا البلد. نحن مع الدولة السورية ومؤسساتها. نريد ان نحافظ علی دماء شبابنا من كل الطوائف ومن كل الجهات. توصلنا الی اتفاق بعد جهود حثيثة ومعارك طاحنة خسرنا فيها شهداء ودماء وتدمرت الكثير من المنازل لذلك نسأل الله ان تكون النوايا سليمة من كل الاطراف لإتمام هذا الاتفاق بالشكل المطلوب والعيش بأمن وسلام".

الاهالي عبروا عن ارتياحهم لانجاز هذا الاتفاق مؤكدين أهمية دعم جهود الدولة السورية باتجاه الحلول السلمية ونبذ الارهاب لافتين الی ضرورة استكمال هذا الاتفاق والوقوف علی تنفيذه بشكل كامل حقناً للدماء.

وتجسد هذه الخطوات، سعي الدولة السورية لانهاء كل أشكال الفوضی والارهاب من خلال البدء بتنفيذ الحلول السلمية لاعادة الاستقرار لأحياء درعا البلد.